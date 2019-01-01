هاليفاكس: 5.7 % ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا خلال يونيو

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي بأكبر وتيرة منذ بداية 2017 وذلك على أساس سنوي.



وكشفت بيانات مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في بريطانيا اليوم الجمعة أنه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو زادت الأسعار على أساس سنوي بنحو 5.7 %، مقابل مستوى 5.2 % في مايو السابق له.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الأسعار سترتفع بنحو 5.9 %.



أما على أساس فصلي فزادت أسعار المنازل في بريطانيا بنحو 2.4 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، ومقابل زيادة بنسبة 2.6 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو.



وعلى أساس شهري فأن أسعار المنازل في بريطانيا انخفضت بنحو 0.3 % خلال الشهري الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.4 % في مايو السابق له.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ستنخفض بنحو 0.4%.



وانخفض متوسط سعر المنزل في بريطانيا خلال يونيو إلى مستوى 237.11 ألف جنيه إسترليني، في مقابل مستوى 237.69 ألف جنيه إسترليني في الشهر السابق له.



وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 % إلى 1.2564 دولار.

