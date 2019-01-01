ندب الأدلة الجنائية لفحص آثار حريق كشك مواد غذائية بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الجمعة، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في كشك في بيع المواد الغذائية، لفحص آثار حريق وحصر الخسائر والتلفيات.



كان حريق هائل قد شب داخل أحد أكشاك بيع المواد الغذائية، بمدينة حلوان، دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل، في أحد الأكشاك، بدائرة قسم شرطة حلوان.



وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وجارٍ السيطرة عليه وإخماده، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.