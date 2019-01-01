لضبط الأسعار.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف الحملات على محطات الوقود والسائقين

شدد محافظ مطروح على تكثيف الحملات التموينية والمرورية بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود، فى إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى للدولة وذلك إعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.



ووجه محافظ مطروح لمديرية التموين بالتأكيد على عمل محطات البنزين بشكل طبيعى مع توافر جميع المنتجات البترولية بكافة منافذ التسويق وفق الاسعار المقررة حاليًا والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.



كما وجه لمدير إدارة مرور مطروح بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالاسعار المقررة وعدم رفع اسعار الأجرة إلا فى حدود المقرر بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية،وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع اى ممارسات غير قانونية.



وطالب محافظ مطروح المواطنين بالابلاغ عن اى محاولة استغلال او مغالاة فى أسعار الوقود بمحطات الوقود او فى أجرة السيارات والتاكسى مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أى مخالفة والاتصال بالخط الساخن 114 و0464933158 للابلاغ عن أى تجاوزات لسرعة التعامل معها.