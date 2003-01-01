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مصر

بدء تدريب 45 شابًا معاقًا على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال

الجمعة 05/يوليه/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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تستأنف مبادرة "مصر بكم أجمل" في محافظة الإسكندرية التي تنفذها وزارة القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، غدا السبت، وذلك بعقد برنامجها التدريبي الثاني لمدة 6 أيام، لتدريب 45 شابا من الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن البرنامج التدريبي يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأي عمل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تخصيص جزء من البرنامج التدريبي للتدريب على ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر، ويتم خلال البرنامج توفير فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة، وتوجيه الراغبين في إقامة مشروعات إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتهم حتى تنفيذ مشرعاتهم.

وقالت عطيات سيد أبو زيد، مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل"، إن المبادرة يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف 6 محافظات: الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، بني سويف، أسيوط، وأسوان، والمرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأشارت إلى أن نسبة الإقبال على المبادرة من شباب الجنسين فاقت كل التوقعات بالبرنامج الأول بالنظر إلى أنه كان مرحلة تجريبية، وتزايدت بالبرامج اللاحقة، وذلك بعد نجاح البرنامج الأول واستفادة المتدربين من البرنامج وتوفير فرص العمل ودعم تنفيذ بعض المشروعات للراغبين بريادة الأعمال.
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