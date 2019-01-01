انخفاض طلبات المصانع الألمانية بأكثر من التوقعات في مايو

انخفضت طلبات المصانع الألمانية في مايو الماضي بأكثر من التوقعات، مع انخفاض الطلبات الأجنبية.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الجمعة، عن أن طلبات المصانع لدى أكبر اقتصاد أوروبي هبطت بنحو 2.2% في مايو الماضي على أساس شهري، مقابل زيادة بنسبة 0.4% في أبريل السابق له.



أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن طلبات المصانع ستتراجع بنسبة 0.1%.



وأوضحت البيانات أن طلبات المصانع الأجنبية هي التي قادت التراجع وذلك بنسبة 4.3%، أما الطلبات من داخل منطقة اليورو فهبطت بنسبة 1.7%، وانخفضت الطلبات من الدول الأخرى بنسبة 5.7%.



وعلى الجانب الآخر زادت الطلبات المحلية بنحو 0.7% في مايو.



وانخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1262 دولار.



