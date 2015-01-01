ارتفاع إنفاق الأسر باليابان بأكبر وتيرة في 4 سنوات

ارتفع إنفاق الأسر في اليابان خلال شهر مايو الماضي بأكبر وتيرة في 4 سنوات، في إشارة إلى أن تحسن الطلب المحلي سيقدم الدعم للاقتصاد في مواجهة تنامي الضغوط الخارجية.



وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان اليوم الجمعة أن إنفاق الأسر زاد بنحو 4% في مايو الماضي على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة منذ مايو 2015، حيث دعمت الإجازة الوطنية هناك والتي استمرت 10 أيام عملية الإنفاق.



أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن إنفاق الأسر داخل ثالث أكبر اقتصاد في العام سيزيد بنحو 1.6%.



وعلى أساس شهري ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 5.5% في مايو، وذلك بعد تراجعه بنحو 1.4% خلال أبريل.



وأوضحت البيانات أن الإنفاق القوي في الشهر الماضي جاء بدعم فواتير الإسكان والهواتف، ورسوم السفر.



وانخفض الين أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 108.04 ين.