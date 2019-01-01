ثقافة الإسكندرية تناقش الغذاء الصحي في الصيف

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان "الغذاء الصحي في فصل الصيف" بقصر ثقافة برج العرب بفرع ثقافة الإسكندرية.



وألقى الندوة د. رضا محمد- أخصائي نفسي بجامعة عين شمس، تحدث خلالها عن الطعام الصحي وتأثيره علي نفسية الطفل.



كما تناول الوسائل السليمة لمعاملة الأطفال لترغيبهم في تناول الطعام، وفي نادي العلوم أقيمت ورشة تدوير خامات البيئة تضمنت تصميم مقلمة من الخشب وتلوينها.



كما أقام نادي المرأة اللقاء الأسبوعي لورشة التطريز والتريكو، قامت خلالها المدربة شيرين أحمد بتدريب الرواد على شغل الإبرة، بينما ناقش نادي الأدب أعمال الأعضاء بحضور رئيس النادي ونخبة من الشعراء والأدباء.



جاء ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة في جميع المجالات بكل الفروع المختلفة بالقاهرة والمحافظات.