ترحيب إماراتى باتفاق المجلس العسكرى والمعارضة فى السودان

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بتوصل المجلس العسكري الانتقالى وقوى المعارضة في السودان إلى اتفاق ينص على تقاسم السلطة وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.



ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش قوله: "إننا نرحب بهذا الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي في السودان»، مشددًا على ضرورة الحرص على الوطن والحوار لتنفيذ هذا الاتفاق.



وأكد قرقاش دعم دولة الإمارات العربية للسودان، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي.



وكان المبعوث الإفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، قد قال، في وقت سابق اليوم، إنه بعد يومين من المفاوضات المباشرة، اتفق المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتًا إلى أن الطرفين اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل.