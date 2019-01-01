روسيا: اعتقال 22 مطلوبًا دوليًا خلال الأشهر الستة الأولى من 2019

اعتقلت شرطة العاصمة الروسية موسكو 22 شخصًا كانوا على قائمة المطلوبين دوليا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.



وذكرت وزارة الداخلية الروسية- في بيان لها، اليوم الجمعة- أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وبناء على طلب دول أخرى، تم تحديد أماكن إقامة 41 شخصا كانوا على قائمة المطلوبين الدولية في العاصمة موسكو واحتجاز 22 منهم.



وأشارت إلى أنه تم أيضا اعتقال 24 شخصًا في الخارج بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها مديرية وزارة الداخلية للعاصمة الروسية.