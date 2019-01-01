ممارسة الرياضة على المشاية الكهربائية يقلل تقلصات "البيريود"

أشارت دراسة حديثة إلى أن نظام تمرين المشي على المشاية الكهربائية يمكن أن يقلل من ألم الدورة الشهرية "البيريود" ويحسن نوعية الحياة على المدى الطويل.



وأجرى الباحثون تجربة على مدى سبعة أشهر لمعرفة كيف استفادت ممارسة النساء اللائي يعانين من عسر الطمث الأولي، المعروف باسم آلام الحيض،من ممارسة الرياضة على المشاية الكهربائية.



وقالت الدكتورة "لايكا كلايدون مولر"، الأستاذ في كلية الطب جامعة (نيويورك): "غالبًا ما تتخذ النساء اللائي يعانين من فترات مؤلمة خطوات لتفادي التمرينات بنشاط - بعد كل شيء عندما تشعر بالألم، فغالبًا ما يكون آخر شيء تريد المشاركة فيه".



وبالنسبة للدراسة، طُلب من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و43 عامًا المشاركة في نظام تدريب هوائي يتم الإشراف عليه ثلاث مرات في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع، يبدأ اليوم بعد انتهاء فترة الحيض، يليه تمرين منزلي غير خاضع للرقابة لمدة ستة أشهر..وتمت مقارنة نتائجهم مع مجموعة المراقبة، الذين نفذوا أنظمتهم المعتادة.



ووفقًا للباحثين، تمت دراسة تأثير تمرين الجري على تدابير مثل شدة الألم ونوعية النوم والجودة الشاملة للحياة.. وأثبتت هذه التجربة أن التمارين الرياضية قللت بدرجة كبيرة من الألم بالنسبة للمشاركات في البرنامج، واللواتي أبلغن أيضًا عن انخفاض مستويات الألم بعد أربعة أشهر وسبعة أشهر.



وقالت "بريا كانان"، الباحثة ذات الأصل الهندي من جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية "التحسن في جودة الحياة بعد سبعة أشهر كان جديرا بالملاحظة، على الرغم من أنه كان من المستغرب أنه لم يكن هناك اختلاف كبير في نوعية النوم عن تلك الموجودة في المجموعة الضابطة".