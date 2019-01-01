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عالم

"البردويل" يطلق مبادرة جديدة لإنهاء الإنقسام وإتمام المصالحة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 11:24 ص
صلاح البردويل
صلاح البردويل
مروة عنبر
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أطلق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، مبادرة جديدة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

ودعا البردويل فى مبادرته حركة فتح للاستجابة للمباردة الجديدة من خلال الحوار المباشر دون وساطة ونسيان الماضى بكل ما يحمله من خلافات، وتأسيس مرحلة جديدة لمواجهة المخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية والظلم الذى يتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

وقال البردويل تفاصيل المبادرة في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتتضمن المبادرة الاتى، أولا طى صفحة الماضى وترك الحكم بينهم لله، ثانيا المحاورة وعدم المجادلة وعدم تصيد الأخطاء والمواجهة المباشرة دون إخفاء، ثالثا تحديد الأهداف والأولويات، وتحديد الصديق من العدو ليكون الحوار مبنى على الهدوء المسئول، رابعا الاعتراف بالشراكة وأننا نكمل بعضنا البعض وعدم استغناء أى طرف عن الاخر، خامسا مراجعة كل الأوراق المتفق عليها والتأكيد على أهميتها، واستكمال ما نقص من اليات لتطبيقها، سادسا الاتفاق على شبكة أمان تحفظ العلاقة بين الحركتين وتديم التوافق بين الجميع فى صندوق الإنتخابات، سابعا يكون الحوار بين الحركتين مباشر دون وساطة او شروط مسبقة لأنه أفضل ضمان لتقريب النفوس وتجاوز الماضى المؤلم، ثامنا الديموقراطية والانتخابات الشاملة وسيلة هامة لنظم الحياة السياسية والاجتماعية، ولكن روح التوافق والشراكة أجدى وأكثر دواما وأكثر صفاء النفوس، تاسعا يجب أن تكون فترة الحوار سرية بعيدة عن الإعلام، عاشرا نتائج الحواء تعرض على الشعب الفلسطينى من خلال استفتاء شعبى لإقرارها ومن ثم التنفيذ بتجرد، الحادي عشر التنافس على خدمة الوطن والقضية وتنفيذ الخطة المتفق عليها وعدم المزايدة، اثني عشر شعر الحركتين هو الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير، على أن تكون أيقونة الجهاد القدس، وأخيرا الشروع في هذا الحوار خلال الشهر الحالى دون تأخير.
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