إيداع "رضيعة" دور الرعاية بعد العثور عليها بالشارع فى الهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الجمعة، إيداع طفلة حديثة الولادة، عُثر عليها ملقاة بمنطقة المريوطية فى الهرم، إحدى دور رعاية الأيتام.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بمنطقة المريوطية بالهرم.



وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد بالعثور على طفلة بالشارع، بمنطقة المريوطية.



وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن أحد الأشخاص عثر على الطفلة ملقاة وملفوفًا عليها حقيبة بلاستيكية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.