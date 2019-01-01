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منوعات

التدخين يضاعف أمراض القلب

الجمعة 05/يوليه/2019 - 11:22 ص
جريدة الدستور
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توصل بحث جديد تقوده الجامعة الوطنية الإسترالية إلى أن التدخين يقتل ما لا يقل عن 17 إستراليًا يوميًا بسبب الأزمات القلبية التي يمكن الوقاية منها والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت البروفيسور "إميلي بانكس"- من المركز الوطني لعلم الأوبئة والصحة السكانية- إن الدراسة بحثت تأثير التدخين على كل أمراض القلب والأوعية الدموية المحتملة.

وأضافت "يشمل ذلك التحقيق في مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب ومرض عضلة القلب ومشاكل الإيقاع والغرغرينا لدى الإستراليين من كل مشوار الحياة: الرجال والنساء والمدينة والبلاد والأغنياء والفقراء".

وتابعت:"وجدنا أنه لا يوجد مكان للركض ولا يوجد مكان للاختباء فيه.. التدخين يسبب أضرارًا فادحة في جميع المجالات"، وتابعت "تشير دراستنا إلى أن سكان مدينة بورت دوجلاس يبلغ عددهم ضعف حجم سكان إستراليا تقريبًا كل عام، ويتسبب التدخين في أكثر من 6400 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك من نوبة قلبية وسكتة دماغية".

وأوضحت: "يوجد حوالي 2.7 مليون مدخن في إستراليا اليوم.. هؤلاء المدخنون لديهم ثلاثة أضعاف خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا قط، ومضاعفة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب، وهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المحيطية خمس مرات.

بدوره، قال "جون كيلى"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلب:"هذا الدليل الجديد مثير للقلق..وهذا يدل على أن معركتنا للقضاء على الدمار الذي أحدثه التبغ لحياة الناس لم تنته بعد. مضيفًا: "نحث الحكومة على الحفاظ على مكافحة التبغ كأولوية قصوى ونتطلع إلى رؤيتها تبرز بقوة في استراتيجية الوقاية الجديدة التي أعلنها وزير الصحة مؤخرًا."
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