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حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة في الجيزة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
محمد عيسى
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، صباح الجمعة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، بعدما ضبط بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وكانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، من القبض عليه، وعثر بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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