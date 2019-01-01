انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة العامرية بالعياط

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، صباح اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة طفلة تعرضت للغرق بترعة قرية العامرية بمركز العياط.



ولقيت طفلة مصرعها غرقًا، صباح الجمعة، إثر سقوطها في ترعة بقرية العامرية في منطقة العياط، في محافظة الجيزة.



وتلقى المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغًا يفيد غرق طفلة بترعة قرية العامرية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة.



وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تدعى "أماني. ف"، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، واختل توازنها وسقطت بالترعة، ما أسفر عن غرقها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.



وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.