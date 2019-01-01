مناورات روسية موازية لـ"الناتو" فى البحر الأسود

أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسى بدأ في إجراء مناورات عسكرية في مياه البحر الأسود، حيث تجري القوات البحرية لحلف شمال الأطلسى (الناتو) هناك مناوراتها (Sea Breeze).



وأضافت المنطقة العسكرية الروسية- في بيان أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن السفن الروسية ستنفذ مناوراتها في مواقع بحرية خاصة بالتدريبات، فيما ستجرى عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية وقذائف مدفعية على أهدافها في المرحلة النهائية للمناورات.



وأشار إلى أن مجموعات سفن أسطول البحر الأسود تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير لمراقبة أنشطة سفن الناتو المشاركة في مناورات (Sea Breeze 2019) في القسم الغربي من البحر الأسود.



وتشارك نحو 30 سفينة حربية و30 طائرة وأكثر من 900 عسكري من حلف الناتو في هذه المناورات التي وصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنها محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.