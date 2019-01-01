أمن الإسماعيلية يكثف جهوده لكشف ملابسات خطف سيدة وسرقة مصوغاتها

تسعى مديرية أمن الإسماعيلية لكشف ملابسات خطف سيدة وسرقة مصوغاتها الذهبية عقب قيام سائق برش مادة مخدرة علي وجهها والقائها في إحدي القري المجاورة للمدينة.



وتلقى اللواء عادل صيام مأمور قسم ثاني، بلاغا من زوج ربة منزل يفيد قيام سائق بتخدير زوجته وسرقة مصوغاتها، حيث تم تكليف الرائد إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثانى والنقيب محمود عبدالفتاح معاون مباحث القسم بالكشف عن ملابسات الواقعه وفحص الكاميرات في المنطقة التى شهدت الواقعة بشارع رضا والطريق المؤدى الي قرية الزغابة والتى عثر الأهالي بها على زوجته.



وكانت دائرة ثانى والتى تضم مناطق الحكر والبلابسة وعرايشية مصر والعشريني قد شهدت جريمتي قتل منها العثوررعلى جثة فتاة بها عدة طعنات تم ضبط الجناة، وطعن شاب بجرح نافذ في الصدر وجار البحث عن الجناة حيث طالب أهالي هذة المناطق بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية والتصدير بقوة للخارجين عن القانون حيث تعد هذه الدائرة الأكثر كثافة سكنية بين مناطق الإسماعيلية.