بدء تنفيذ أسعار المحروقات الجديدة وسط رقابة المسئولين بالإسكندرية

شهدت محطات الوقود بالإسكندرية تواجدا مكثفا من التنفيذيين بالتموين وموظفي الأحياء، وسط تواجد أمني ملحوظ، مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للمحروقات "البنزين والسولار"، الذي بدأ سريانه بداية من التاسعة صباح اليوم الجمعة.



ووضعت محطات الوقود بالمحافظة لافتات بالأسعار الجديدة على كل مضخة تموين سيارات؛ لتعريف المواطنين بتلك الأسعار التي أعلنتها الحكومة.



والتزمت المحطات بالأسعار المعلنة من جانب الحكومة، وسط رقابة شديدة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.



وأكد محمود القلش، مدير الاتصال السياسي والإعلام بمديرية التموين، أن كافة مفتشي التموين في الشارع وأمام محطات الوقود للتفتيش على أسعارها، وهناك التزام بالأسعار الجديدة منذ سريان التعريفة الجديدة، وتوافر في الوقود وسلاسة في الحركة.