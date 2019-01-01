13 يوليو.. إطلاق ديوان "مفيش حاجة" بمركز الهالة الثقافي

يستضيف مركز الهالة الثقافي حفل إطلاق وإلقاء ديوان "مفيش حاجة" للشاعر أحمد مجدي، والصادر عن دار الهالة للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت، الموافق 13 يوليو الجاري.



ومن أجواء الديوان:

‎بدوَّر في الحواري وفي القصور

‎بدوّر في الملاهي وفي القبور

‎مفيش حاجة

‎وبقضي ساعات

‎في حلقة ذكر وعبادة

‎وبقضي أيام

‎بنام في سرير واحدة محتاجة

‎وبقضي شهور

‎في غزل النور

‎وبردو يكون مفيش حاجة

‎وبقضي ليالي أندهله

‎أنا الثائر على جهله

‎يجاوبني صدى صوتي

‎يا عم أحمد مفيش حاجة



و"أحمد مجدى".. شاعر مصري من القاهرة، تخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس، يعمل بتدريس اللغة العربية وآدابها، ومهتم بشكل خاص بالتصوف.