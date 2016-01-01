"مواصلات مصر" تنقل 50 ألف مشجع فى بطولة كأس الأمم الإفريقية

استكمالًا لمبادرتها التي أطلقتها بالتعاون مع محافظة القاهرة بهدف توفير 100 أتوبيس من أسطول مركبات مواصلات مصر، أعلنت "مواصلات مصر" أنها قد قامت بنقل 50 ألف مشجع حتى اليوم خلال أيام مباريات مصر في كأس بطولة الأمم الإفريقية التي بدأت في 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 19 يوليو الحالى.



يذكر أن مجموعة الإمارات الوطنية تمتلك 70% من أسهم مواصلات مصر، والتي تعد إحدى شركات مجموعة بن عمير القابضة.



وكانت مواصلات مصر قد أعلنت عن توحيد تذاكر مركباتها في أيام مباريات مصر في بطولة الأمم الإفريقية بقيمة 5 جنيهات لكل عملاء الشركة في جميع الخطوط وفي كل المناطق بالقاهرة والجيزة، كما أطلقت الشركة خلال فعاليات البطولة طريقتين لتحديد مسار الوتوبيسات ومواعيد انطلاقها ووصولها إلى استاد القاهرة لخدمة جميع الركاب الطريقة الأولى من خلال تطبيق مواصلات مصر والذي يسمح للمشجعين بمعرفة مواعيد انطلاق وخطوط سير المركبات ويمكن تنزيله لهواتف الأندرويد من Google Play ولهواتف أبل من خلال Apple Stores، الطريقة الثانية من خلال تطبيق خرائط جوجل عبر تطبيق Google Maps الموجود على كل الهواتف الذكية والموجود عليه أيقونة «النقل العام»، يمكن من خلالها تتبع مسارات أتوبيسات مواصلات مصر.



من جانب آخر، أطلقت مؤخرًا الشركة هاشتاج: #شجع_مصر_مع_مواصلات_مصر



يذكر أن مواصلات مصر، تأسست في عام 2011 كشركة مساهمة مصرية وتم نقل 20 مليون راكب في عام 2016، وبدأ التشغيل التجريبي للأتوبيسات المميزة عام 2017، كما تم رفع رأسمال مواصلات مصر من 5 ملايين جنيه إلى 32 مليون جنيه مع نهاية عام 2016، وتصل استثمارات مجموعة بن عمير لأكثر من 7 مليارات درهم، وتعمل مجموعة الإمارات العربية في جميع وسائل النقل العام والخاص في إمارة أبوظبي بالإمارات.