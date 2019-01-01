الجمعة 05 يوليه 2019 الموافق 02 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الرئيس اللبناني: الاختلاف أساس تطور الحياة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 11:10 ص
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الاختلاف بين البشر في الفكر والرأي والشعور والانتماء، هو أكثر من حق ويمثل عصب الحياة والتطور، ولولاه لما تقدمت الإنسانية وعرفت الإبداع، مشددا على أن الاختلاف نعمة وليس نقمة، وأنه من المهم هو طريقة إدارته وكيفية التعامل معه.

وقال عون- في رسالة له نشرتها الصحف اللبنانية في أعدادها الصادرة اليوم تحت عنوان (إلى شباب لبنان): "جمع الفارق بيننا يغنينا ويدفعنا إلى الأمام في جميع الميادين، أما إذا جنحنا إلى الخلاف فعندها نطرح فوارقنا ونتقوقع، فنخسر ونفتقر ونتراجع".

وأضاف: "الإدارة الصحيحة لحق الاختلاف تعني أولا الاعتراف به، أي الاعتراف بحق الآخر أن يكون موجودا ومختلفا، بلونه وانتمائه وتفكيره ومعتقده ورأيه.. هذا هو المجتمع الإنساني الذي ننتمي إليه جميعا".

وتابع: "إن حرية المعتقد الديني والسياسي مقدسة، وتذكروا دائما أن علاقة الإنسان مع خالقه علاقة عمودية مباشرة، لا يحق لأحد التدخل فيها.. وتذكروا أيضا أن فكر الإنسان الحر يحلّق به كيفما شاء، وهو وحده يتحمل مسئوليته في الخطأ وفي الصواب".

وأشار إلى أن وبعد القبول بحق الاختلاف تأتي "حرية التعبير" مشددا على أنها أمر مقدس "ولكن سقفها الحقيقة وحدودها الأخلاق، فلكل إنسان الحق في التعبير عن ذاته، وعن رأيه ومعتقداته والسعي إلى إقناع الآخرين بها بالحجة والمنطق، ولكن إطلاق الشائعات والأكاذيب أو اعتماد لغة الشتم وبذاءة الكلام، لا يندرجان ضمن أي حرية، لأنهما اعتداء على حقوق الآخر وعلى كرامته وسمعته وصدقيته".

واختتم عون رسالته إلى الشباب اللبناني قائلا: "هذه هي مداميك المجتمع والسور الذي يحمي الوطن، تذكروها جيدا.. حق الاختلاف، وحرية المعتقد والرأي، وحرية التعبير.. والتجربة علمتنا أنها ثوابت يجب ألا تُمس، وعندما جنحنا إلى المساس بها كدنا نخسر الوطن.. أملى أن تتمكنوا أنتم من ترسيخها أكثر فتنجحون حيث فشلنا".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

إقبال كبير على مبادرة الداخلية "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

راموس يغازل زوجته على شواطئ الغردقة: "أستمتع بالحياة معكِ"

منذ حوالي 22 ساعة

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

منذ يوم

رسالة من "كهربا" تؤكد رحيله عن الزمالك

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

ستوديو

الإمارات ترحب بالاتفاق بين المجلس الانتقالي السودانى وقوى الحرية والتغيير

هل هناك صداقة بين الرجل والمرأة.. استشاري تدريب يجيب (فيديو)

فيديو.. توافد القادة للمشاركة في قمة غرب البلقان

دبلوماسي: انضمام 52 دولة لاتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة

ads

رياضة

كيريوس ما زال يصارع جانبه المظلم بعد الهزيمة أمام نادال

"مانى" يتحدث عن منافسته لـ"صلاح" فى بطولة الأمم الإفريقية

الكولومبى بيرنال فى دائرة الضوء بعد غياب فروم

حاكم ريو دى جانيرو السابق يعترف بشراء أصوات لاستضافة أولمبياد ٢٠١٦

الرئيس نيوز

رغم الإدانات.. مزاد بيع الآثار المصرية ما يزال قائمًا في لندن

"تورتة راموس".. حفل ضخم للاعب ريال مدريد في الغردقة

إنفوجراف| جدول أسعار البنزين الجديدة

اجتماع بـ"العدل" خلال أيام لمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات

منوعات

ممارسة الرياضة على المشاية الكهربائية يقلل تقلصات "البيريود"

التدخين يضاعف أمراض القلب

اليونسكو تقرر إدراج محميات صينية للطيور المهاجرة في قائمة التراث العالمي

لأول مرة.. جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل

كشكول

تنسيق 2019.. شروط اختبار القدرات بـ" تربية موسيقية"

"بحوث طبية" الإسكندرية ينظم يومًا تعريفيًا بمبادرة دعم صحة المرأة المصرية

تعرف على الأوراق والملابس المطلوبة لاختبار قدرات "تربية رياضية"

تنسيق 2019.. ننشر أماكن اختبارات القدرات بـ"تربية رياضية بنات"

إسلام سياسي

ضبط شاب بتهمة الانتماء لتنظيم داعش في كوريا الجنوبية

مطالب إخوانية بانتخاب أمين عام جديد للجماعة بدلا من محمود حسين

السيسى لترامب: التنظيمات الإرهابية الليبية خطرعلى الأمن الإقليمى

السجن 15 عاما لمتهم بنقل السلاح إلى مقاتلي الشباب الصومالية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإثيوبيون الإسرائيليون
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «8»
مدحت بشاى
«30 يونيو» والانتماء الوطنى
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية«2»
المزيد
ads

الثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش الغذاء الصحي في الصيف

13 يوليو.. إطلاق ديوان "مفيش حاجة" بمركز الهالة الثقافي

كابتن شحتة وهيبة في ضيافة قصر الشاطبي بالإسكندرية

ورش متنوعة ومحاضرات بـ"ثقافة القاهرة"

صفحتنا ع الفيس بوك