تقارير ومخالفات بالجملة ضد مخابز الشرقية

كشفت فايزة عبد الرحمن وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، أن حملة تمونيية موسعة بكفر صقر قامت فجر اليوم على منطقتي الهجارسة ومدينة كفر صقر، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 تقارير مخالفة، حيث تم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته "ن. م.ع" وذلك لإنتاج مخبزها خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جراما في الرغيف الواحد.



كما تم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته "غ. ص. م" وذلك لإنتاج مخبزها خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جراما في الرغيف الواحد، وتم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته "ج.م.ح" وذلك لإنتاج مخبزها خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جراما في الرغيف الواحد.



وتم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته "ن. م. ع" وذلك لإنتاج مخبزها خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما في الرغيف الواحد.



وتم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته "ع.ا.ش" وذلك لإنتاج مخبزها خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جراما في الرغيف الواحد.



وتم عمل تقرير مخالفة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبه "ط. م.ح" وذلك لإنتاج مخبزة خبز غير مطابق المواصفات القانونية، وتم تحرير تقرير مخالفة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبه "ر. م.ب" وذلك لإنتاج مخبزه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته "ع. ج.ح" وذلك لإنتاج مخبزها خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتم تحرير مخالفة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته "ل.ا.س" وذلك لإنتاج مخبزها خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.. وتم تحرير تقرير مخالفة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبه م.ع.ع وذلك لإنتاج المخبز خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز بلدي نصف آلي لصاحبه ع. م.م وذلك لعدم نظافة المخبز وأدوات العجين والإنتاج، ومخالفة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبه ع. ا.ع وذلك لعدم نظافة المخبز وأدوات العجين والإنتاج، ومخالفة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبه ع.ا.م وذلك لعدم وجود ميزان حساس صالح للاستخدام أثناء المرور ومخالفة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته ح.ع.ع وذلك لعدم تسليم بون صرف الخبز للمواطن والموضح بة ما هو مستحق للمواطن.