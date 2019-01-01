بنما تتبرأ من ناقلة النفط الإيراني بعد احتجازها في جبل طارق

أكدت هيئة بنما البحرية اليوم الجمعة أن ناقلة النفط (غريس 1) التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو.



وقالت الهيئة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنها شطبت الناقلة من سجلاتها بعد إنذار بأنها استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.



يشار إلى أنه رغم أن الناقلة ترفع علم بنما، إلا أن إيران أعلنت ملكيتها لها واعترضت على احتجازها الذي جاء بذريعة خرقها العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.



وكانت سلطات جبل طارق قد أعلنت - أمس - احتجاز ناقلة عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد أنه إيراني، لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق.



وفي المقابل، دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية"، على حد وصفها.