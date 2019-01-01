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محافظات

كفر الشيخ تعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب خلال ساعات

الجمعة 05/يوليه/2019 - 10:11 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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يعتمد محافظ كفر الشيخ، خلال الساعات القادمة، التعريفة الجديدة، لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، بعد زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية، والتى تأتى ضمن الشريحة الأخيرة من برنامج الإصلاح من أجل مصلحة المواطن.

ومن المتوقع، أن يتم إعلان تعريفة نقل الركاب بأماكن ظاهرة فى جميع المواقف على مستوى محافظة كفر الشيخ، وإعلان التعريفة بالبادج المخصص لذلك بكل سيارة، والعمل بها فور اعتمادها.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت منذ قليل، تحريك أسعار الوقود، اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وجاءت أسعار الوقود الجديد وفقًا لبيان الوزارة كالتالى:
البوتاجاز المنزلى 65 جنيهًا للأسطوانة.

التجارى 130 جنيهًا للأسطوانة.

البنزين بنزين 95 - 9 جنيهات للتر.

بنزين 92- 8 جنيهات للتر.

بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر.

الكيروسين 6.75 جنيه للتر.

السولار 6.75 جنيه للتر.

المازوت "للأسمنت والطوب وباقى القطاعات" 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية.

الغاز الطبيعى للمنازل الشريحة الأولى "من صفر - 30 مترًا مكعبًا" 235 قرشم3.

الشريحة الثانية "ما يزيد على 30 مترًا مكعبًا - 60 م3" 310 قرشم3.

الشريحة الثالثة "ما يزيد على 60 مترًا مكعبًا" 360 قرشم3.
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