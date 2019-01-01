الهجرة: مؤتمر الكيانات يستهدف التواصل المباشر بين الدولة والمصريين بالخارج

أكد مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اللواء مازن فهمي، أن مؤتمر الكيانات المصرية يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة والكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.



وأضاف "فهمي" في بيان له أن المؤتمر سيشهد جلسات خاصة بمناخ الاستثمار وإجراءات الإصلاح الاقتصادي وعملية التنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وكذلك جلسة خاصة حول قانون الهجرة، وأخرى حول فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، هذه الموضوعات من خلال تواصل الوزارة المستمر مع كافة الجهات المعنية.



وأشار فهمي إلى أن مؤتمر الكيانات الأول يعكس حرص الوزارة على ربط الكيانات المصرية بالخارج بوطنهم الأم، وقد حرصت الوزارة على أن تعكس الموضوعات المطروحة خلال جلسات المؤتمر كافة اهتمامات المصريين بالخارج وقد تم تحديد هذه الموضوعات من خلال تواصل الوزارة المستمر مع المصريين بالخارج ومن خلال جلسات تحضيرية مع الوزارات والجهات المشاركة.



يذكر أنه يُعقد المؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، يومي 12 و13 يوليو الجاري بالقاهرة، للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، استكمالًا لما بدأته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من نهج في خلق جسور من التواصل المباشر مع المصريين بالخارج.