النشرة المرورية.. تحويلات في محيط شارع جامعة الدول

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، صباح الجمعة، بعض التحويلات المرورية في شارع جامعة الدول العربية في محيط الإغلاق الجزئي، الخاص بإنشاء محطة المترو، فضلا عن وضع حواجز حديدية؛ لمواجهة التكدسات والحد من ارتكاب الحوادث.



وأهابت إدارة المرور، تحت إشراف اللواء علاء متولى، بسائقى المركبات الالتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة، مؤكدة متابعة الحركة على مدار الـ24 ساعة، لمنع الكثافات أو توقف الطريق.



كما تم إجراء بعض التحويلات للقادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر والاتجاه القادم من شارع السودان، الدخول يسارًا باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية، بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب.



والقادم من ميدان النصر بإتجاه شارع السودان، استكمال السير فى الاتجاه المقابل، وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين وفصل الاتجاهين وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محى الدين أبو العز مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإدارى، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى من فتحة دوران البرج الإدارى باتجاه ميدان النصر.



القادم من اتجاه النصر اتجاه شارع شهاب وشارع السودان والسير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولًا لشارع شهاب يمينًا أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه.



القادم من شارع محيى الدين أبو العز باتجاه ميدان النصر، يتجه يمينًا فى الطريق البطىء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر.