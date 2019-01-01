تفاصيل المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج

يُعقد المؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، يومي 12 و13 يوليو الجاري بالقاهرة، للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، استكمالًا لما بدأته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من نهج في خلق جسور من التواصل المباشر مع المصريين بالخارج.



وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيان لها، إن المؤتمر يتضمن عددًا من المحاور يأتي في طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة.



وأضافت الهجرة أن المؤتمر سُيعقد على مدار يومين وسيشهد انعقاد العديد من الجلسات التي تم تحديدها طبقًا لمقترحات الوزارات والجهات المعنية،و لاهتمامات الكيانات المصرية بالخارج التي قامت بالتسجيل بالمؤتمر، وتشمل أكثر من 10 جلسات تناقش كافة الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج.



وأشارت إلى أن الجلسات تتضمن موضوعات حول الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة لأبنائنا في الخارج، بالإضافة إلى قضايا التعليم التي تخص شبابنا في الخارج، بالإضافة طرح مقترح قانون الهجرة لحوار مجتمعي، فضلا عن الجلسات الخاصة بقضايا الاستثمار وتشجيعه في مصر، وفرص القطاع السياحي.



وأكدت الهجرة أن المؤتمر سيكون فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة.



وتابعت الهجرة أنها قد تواصلت أيضًا مع المنتج هشام عبد الخالق، منتج الفيلم السينمائي البطولي "الممر"، للتنسيق حول تقديم عرض خاص للفيلم للمصريين بالخارج، وذلك في إطار تعميق الولاء والانتماء وربط المصريين بالخارج بتاريخهم ووطنهم الأم، حيث يمثل الفيلم جرعة وطنية تناولت مرحلة ما قبل حرب أكتوبر 1973، وما شهده المجتمع من معاناة وصمود حتى حول الهزيمة إلى نصر ساحق.