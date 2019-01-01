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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"

الجمعة 05/يوليه/2019 - 10:05 ص
جريدة الدستور
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أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، صباح الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الاسكندرية الصحراوى.

وعلى الفور، انتقل رجال المرور والخدمات المعنية لرفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
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