تواجد أمني مكثف بمحطات الوقود تزامنًا مع زيادة أسعار المواد البترولية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صباح الجمعة، من تواجدها في محيط محطات الوقود ومواقف السيارات، تزامنًا مع الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية.



وانتشرت عناصر الأمن بمحيط المحطات ومواقف السيارات خشية وقوع مشادات بين قائدي السيارات وأصحاب المحطات.



وجاء ذلك لمنع رفع تعريفة الركوب ومنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين، بما يزيد على المعدل الطبيعي، مما يتسبب في مشاحنات ومشاجرات من قبل المواطنين وخاصة الذين لم يكونوا على علم بتحريك سعر المواد البترولية.



كما قام رجال المرور بالاستعانة بخدمات من الأقسام المختلفة للانتشار بالشوارع وبالقرب من محطات الوقود.



وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار البنزين الجديدة اعتبار من التاسعة صباح اليوم.