إخماد حريق شب بشقة سكنية في المرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، صباح الجمعة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المرج.



وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.



وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق، وانتقل فريق من المعمل الجنائي، لمعاينة آثار الحريق، وفحص الخسائر والتلفيات، وسماع أقوال الشهود وملاك المنزل عن وجود شبهة جنائية من عدمه تسبب في الحريق.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.