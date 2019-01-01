ضبط 1635 مخالفة ردار بحملات مرورية بالقاهرة الكبرى

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، حملات مرورية موسعة، استهدفت ضبط وملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



وتمكن ضباط الإدارة العامة للمرور من ضبط 1635 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.



وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، وجارِ استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة.