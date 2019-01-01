ضبط متعاطي المخدرات أثناء القيادة بحملات مرورية

شنت اﻹدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، صباح الجمعة، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر.



كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.



وكثفت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.



وتم ضبط العديد من المخالفات المرورية، وضبط مواطنين يتعاطون المواد المخدرة، أثناء القيادة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.