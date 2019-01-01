السيطرة على حريق شب في شقة بفيصل

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل دون إصابات، أو خسائر.



انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتم انتقال المعمل الجنائي.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.



وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.