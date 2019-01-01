حبس عاطل خزن 8 آلاف لتر سولار مدعم بطنطا

قررت نيابة قسم ثان طنطا اليوم الجمعة، حبس عاطل لقيامة تخزين 8 آلاف لتر سولار مدعم، قبل طرحها بالسوق السوداء بمنطقة حي الغفران التابعة لدائرة قسم ثان طنطا.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كميه من السولار المدعم داخل أحد المخازن، بمنطقة حي الغفران التابعة لقسم ثان طنطا.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة، وتم ضبط نحو 8 الاف لتر سولار معباه داخل تانك كبير في أحد المخازن، بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء، كما تم ضبط ماكينة شفط ومكيال وميزان.



وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.