التحفظ على مستحضرات تجميل بقيمة 30 مليون جنيه بميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل قبل تهريبها بقيمة بـ 30 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير، والتحفظ علي المضبوطات.



كان رجال إدارة مكافحة التهريب الجمركي اشتبهوا في مشمول 4 حاويات أرقام DFSU 14444277، EGHU3428124 ،TCLU 3675536، EGHU3506778 قادمة من الصين باسم شركة "ش" للاستيراد، والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن شكائر كيماويات "سولفات صوديوم" 25 كيلو جرام.



وتبين من الفحص وجود 1568 كرتونة بها 966 ألف عبوة مستحضرات تجميل متنوعة ماركات عالمية ومناشئ مختلفة داخل كراتين مخبأة خلف الشكائر، تقدر قيمة التعويضات المستحقة عنها بـ 30 مليون و571 ألفا و216 جنيها.



وأمر حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.