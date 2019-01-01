رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات
الجمعة 05/يوليه/2019 - 09:52 ص
سيد ابراهيمطباعة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميًا، بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة 5 يوليو 2019، وذلك على النحو التالى:
أولًا البنزين
سعر بنزين 95: بـ9 جنيهات للتر الواحد
سعر بنزين 92: بـ8 جنيهات للتر الواحد
سعر بنزين 80: بـ6.75 جنيها
ثانيًا البوتاجاز:
الاسطوانة المنزلية: 65 جنيه
الاسطوانة التجارية: 130 جنيها
الكيروسين: 6.75 جنيها للتر
السولار 6.75 جنيها للتر
المازوت: للاسمنت والطوب وباقى القطاعات: 4500 جنيها للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء
أسعار الغاز الطبيعي
قمائن الطوب: 85 جنيها للمليون وحدة حرارية
تموين السيارات 3.50 جنيها للمتر المكعب
المنازل: الشريحة الأولى: من صفر الى 30 متر مكعب بسعر 2.35 جنيها للمتر المكعب
الشريحة الثانية: مايزيد عن 30 متر مكعب حتى 60 متر مكعب بسعر 3.10 جنيها للمتر الواحد
الشريحة الثالثة: ما يزيد عن 60 متر مكعب بسعر 3.60 جنيهًا.
أولًا البنزين
سعر بنزين 95: بـ9 جنيهات للتر الواحد
سعر بنزين 92: بـ8 جنيهات للتر الواحد
سعر بنزين 80: بـ6.75 جنيها
ثانيًا البوتاجاز:
الاسطوانة المنزلية: 65 جنيه
الاسطوانة التجارية: 130 جنيها
الكيروسين: 6.75 جنيها للتر
السولار 6.75 جنيها للتر
المازوت: للاسمنت والطوب وباقى القطاعات: 4500 جنيها للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء
أسعار الغاز الطبيعي
قمائن الطوب: 85 جنيها للمليون وحدة حرارية
تموين السيارات 3.50 جنيها للمتر المكعب
المنازل: الشريحة الأولى: من صفر الى 30 متر مكعب بسعر 2.35 جنيها للمتر المكعب
الشريحة الثانية: مايزيد عن 30 متر مكعب حتى 60 متر مكعب بسعر 3.10 جنيها للمتر الواحد
الشريحة الثالثة: ما يزيد عن 60 متر مكعب بسعر 3.60 جنيهًا.