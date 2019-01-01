رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميًا، بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة 5 يوليو 2019، وذلك على النحو التالى:

أولًا البنزين

سعر بنزين 95: بـ9 جنيهات للتر الواحد

سعر بنزين 92: بـ8 جنيهات للتر الواحد

سعر بنزين 80: بـ6.75 جنيها



ثانيًا البوتاجاز:

الاسطوانة المنزلية: 65 جنيه

الاسطوانة التجارية: 130 جنيها

الكيروسين: 6.75 جنيها للتر

السولار 6.75 جنيها للتر

المازوت: للاسمنت والطوب وباقى القطاعات: 4500 جنيها للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء



أسعار الغاز الطبيعي

قمائن الطوب: 85 جنيها للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيها للمتر المكعب

المنازل: الشريحة الأولى: من صفر الى 30 متر مكعب بسعر 2.35 جنيها للمتر المكعب

الشريحة الثانية: مايزيد عن 30 متر مكعب حتى 60 متر مكعب بسعر 3.10 جنيها للمتر الواحد

الشريحة الثالثة: ما يزيد عن 60 متر مكعب بسعر 3.60 جنيهًا.