سفير مصر في الخرطوم يلتقي وفد تجمع شباب الثورة الميداني

التقى سفير جمهورية مصر العربية فى الخرطوم، حسام عيسى، بوفد من تجمع شباب الثورة الميداني، الذين عرضوا عليه المبادرة الخاصة بهم، والتى تقوم على سبع مرتكزات بهدف الإسراع بتشكيل هياكل الحكم للفترة الانتقالية، بما فى ذلك تشكيل حكومة مدنية تحقق أهداف الثورة السودانية، وأعربوا عن حرصهم على المساهمة فى رسم ملامح الفترة الانتقالية وتحقيق الاصطفاف الوطني من خلال قيامهم بجهود لتقريب وجهات النظر ما بين المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير.



من جانبه، رحب السفير المصرى بوفد تجمع شباب الثورة الميداني، مؤكدًا على دعم مصر لكل جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن فى السودان، بما يصب فى مصلحة الشعب السودانى الشقيق.



وفي هذا الصدد، استعرض السفير الجهود التى تقوم بها مصر للتواصل مع كافة التيارات والأحزاب السياسية السودانية، من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية.



كما استعرض التحركات المصرية على مستوى رئاسة الاتحاد الأفريقى وغيرها من المحافل الدولية والشركاء الإقليميين لتوفير الدعم للأشقاء السودانيين، بما يحقق تطلعات الثورة السودانية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.