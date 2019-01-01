اتهام ابن زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بغسيل الأموال

وجهت لابن زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق والمؤسس المشارك للشركة المنتجة لفيلم "ذاوولف أوف وول ستريت" في هوليوود اليوم الجمعة اتهامات بغسيل الأموال.



وأوردت وكالة أنباء برناما الماليزية أنه تم اتهام رضا عزيز بخمس تهم غسيل للأموال بزعم تلقي أموال غير قانونية بلغ مجموعها 248 مليون دولار فيما يتعلق بصندوق التنمية الحكومي الماليزي.



ويعتبر صندوق التنمية الحكومي الماليزي هو موضوع تحقيق دولي واسع النطاق بعد الاشتباه في قيام مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى بالاستيلاء على مليارات الدولارات من الأموال العامة بالصندوق، وانفقت في شراء يخوت فاخرة، ومساكن ضخمة، وأعمال فنية نادرة، ومجوهرات باهظة الثمن.



ودافع عزيز عن نفسه بأنه غير مذنب في جميع التهم الخمس، وأُفرج عنه بكفالة قيمتها مليون رينجت ماليزي (242 ألف دولار)، وفي حال ما إذا ثبتت إدانته،فإنه سيعاقب على كل تهمة بشكل منفصل بغرامة تصل إلى 5 ملايين رينجت ماليزي(1.21مليون دولار) أو بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو

كلاهما.



وعزيز هو الأحدث في سلسلة من الأشخاص تم القُبض عليهم ووجهت إليهم تهم تتعلق باختلاس أموال من الصندوق، إلى جانب زوج والدته، رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، ووالدته روزما منصور.