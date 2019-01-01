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رياضة

كيريوس ما زال يصارع جانبه المظلم بعد الهزيمة أمام نادال

الجمعة 05/يوليه/2019 - 07:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدر تيموثي جالوي كتابه عن التنس الذي حقق له الملايين قبل 21 عاما من ولادة نيك كيريوس لكنه ربما يشعر برغبة قوية في إصدار نسخة جديدة بوجود فصل مخصص للاعب الاسترالي.

وخسر كيريوس في أربع مجموعات مذهلة أمام رفائيل نادال في الملعب الرئيسي في بطولة ويمبلدون في مواجهة قدم خلالها كل جانب من أسلوبه الاستثنائي.

ففي بعض الأوقات كان غاضبا ومرحا ومهينا ومتحمسا ومشيدا بمنافسه وبعد المباراة لم يكن واثقا بشأن شعوره تجاه أدائه.

وأبلغ كيريوس الصحفيين "أعلم ما الذي يمكنني فعله. أنا لاعب رائع لكني لا أقوم بالأشياء الأخرى. لست أكثر اللاعبين احترافية لا أتدرب كل يوم. لا أظهر كل يوم.

وتابع "لكني أريد دائما نزول أرض الملعب وتقديم عرض رائع. أعلم أن الجماهير التي حضرت المباراة ربما استمتعت بيوم جيد وأنا استمتعت به للغاية".

وأضاف "ربما هناك بعض الأشياء التي يمكنني فعلها بشكل أفضل.نعم أحب طريقتي. في نهاية الأمر فهذا هو التنس. هل التنس مهم للغاية؟ أعني أنه كذلك بالتأكيد لكل الحاضرين هنا لكن بالنسبة لي فهو ليس مهما".

لكن هذا المبدأ غير مقنع لنادال الحاصل على 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ويملك اللاعبان تاريخا سابقا وتسببت الأجواء المتوترة في تقديم كل منهما أفضل ما لديه في مواجهة الدور الثاني.

وعثر نادال على تركيزه في الوقت المهم ورغم اعترافه بموهبة كيريوس فأشار إلى بعض الأمور التي تنقصه وهو ما قام الأمريكي جالوي بتعريفه قبل أربعة عقود من الزمن.

وأجاب نادال عند سؤاله هل يمكن للاعب البالغ عمره 24 عاما الفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى "كلمة هل غير موجودة، كما قلت عدة مرات من قبل فهو لاعب موهوب للغاية. لكنه يفتقر لبعض الأشياء المهمة التي تحتاجها لكي تكون بطلا.

وتابع"يملك إمكانات كبيرة لكن بالتأكيد ما زالت هناك الأمور المهمة وأنه يجب عليه حب التنس. بدون أن تحب التنس حقا فمن الصعب تحقيق الإنجازات المهمة".

وأضاف "بموهبته وإرساله يمكنه الفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى بالتأكيد. يملك الموهبة لفعل ذلك. نعم يمكن أن تتغير كل الأشياء تماما بالنسبة له لو أراد اللعب في جميع المباريات كما فعل أمامي".

وكال كيريوس المديح لقدرة نادال البالغ عمره 33 عاما على القتال من أجل كل نقطة في الفوز 6-3 و3-6 و7-6 و7-6 فيما أشار اللاعب الإسباني إلى غياب هذا الحماس عن اللاعب الاسترالي في فوزه في الدور الأول على مواطنه جوردان طومسون.

وقال "لكي تكتسب الأمور المهمة فأنت لست بحاجة للعب ضد أبرز اللاعبين. أنت بحاجة للعب ضد اللاعبين الجيدين أيضا. يجب عليك الفوز بتلك المواجهات".
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