الحكومة العراقية تشترى قرابة 4 ملايين طن من القمح المحلى

أعلن وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني عن شراء ما يقرب من أربعة ملايين طن من القمح المحلي وذلك من أجل أن تكون البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي الهام للمواطنين.



وقال الوزير في بيان له نقله المتحدث الإعلامي باسم الوزارة "الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هي أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة".



وكان العاني قد أعلن عن بدء الموسم التسويقي في 15 أبريل الماضي، فيما أفادت وزارة التجارة بأن هذا الموسم قد يشهد حالة استثنائية باستلام الفلاحين مستحقاتهم وذلك بعد ما يقرب من 72 ساعة من استلام المحصول.