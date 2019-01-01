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عالم

ارتفاع تجارة الخدمات للصين بنسبة 3.5% خلال 5 أشهر

الجمعة 05/يوليه/2019 - 06:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات أن تجارة الخدمات في الصين قفزت 3.5 في المائة على أساس سنوي إلى 2.19 تريليون يوان (حوالي 318.8 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وعلى وجه العموم، ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 777 مليار يوان خلال الفترة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.41 تريليون يوان، مما أدى إلى عجز بلغ 635.2 مليار يوان في تجارة الخدمات، بانخفاض 10.1 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية.

في مايو وحده، توسعت صادرات الخدمات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، أسرع من النمو المسجل في الأشهر الأربعة الأولى.

وجاء نمو تجارة الخدمات وسط تطور قوي لصناعة الخدمات الصينية التي شكلت 52.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.

وبلغ مؤشر صناعة الخدمات، وهو مقياس تتبع نشاط الأعمال في القطاع، 7.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو، مما يشير إلى التوسع السريع نسبيا.

كما أظهرت بيانات أن تجارة الخدمات كثيفة المعرفة في الصين حافظت على توسع سريع بفضل الإصلاح الهيكلي المستمر في جانب العرض والقدرة التنافسية المتنامية للابتكار.

خلال الأشهر الخمسة الأولى، ارتفعت واردات الصين من الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 9.6 في المائة، في حين زادت الصادرات بنسبة 12.3 في المائة، حيث ارتفعت صادراتها من حقوق الملكية الفكرية بنسبة 34.8 في المائة، وفقا لبيانات وزارة التجارة
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