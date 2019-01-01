مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة من نوع "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود، وذلك بعد اقترابها من الحدود الروسية، وأجبرتها على العودة.



وذكرت الوزارة في بيان لها أوردته الصحف العالمية اليوم الجمعة أن أجهزة المراقبة الروسية رصدت طائرة استطلاع أمريكية من نوع "P-8A Poseidon" فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وكانت تقترب من الحدود الروسية.



وأضافت الوزارة أن المقاتلة الروسية "سو-27" أقلعت من المنطقة العسكرية الجنوبية، كما أكدت أنها اقتربت من طائرة الاستطلاع الأمريكية إلى مسافة آمنة، وأشارت إلى أنها أجبرتها على مغادرة المنطقة بأكملها.