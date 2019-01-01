كوبا تنتقد العقوبات جديدة التى فرضتها الولايات المتحدة

ندد وزير الشؤون الخارجية الكوبي برونو رودريجيز بالعقوبات الأمريكية ضد شركة حكومية لإقامتها نشاطا تجاريا مع فنزويلا.



وقال رودريجيز عبر تويتر "ليس للولايات المتحدة الحق في فرض إجراءات أحادية على كيانات لكوبا أو أي دولة أخرى تقوم بنشاط تجاري مع فنزويلا. إنه انتهاك للقانون الدولي والقواعد التي تحكم التجارة واعتداء على العلاقات مع الدول ذات السيادة".



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إدراج شركة (كوباميتالز) ضمن قائمتها الخاصة بالكيانات التي ستتم معاقبتها لإبقائها على علاقات تجارية مع فنزويلا، ويقال إن هذا بسبب واردات هافانا من النفط من هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.



ورغم تصعيد العقوبات الأمريكية، صادقت هافانا مرة أخرى على دعمها "الثابت" لكاراكاس.



وحتى مارس، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 210 كيانات كوبية، بما فيها فنادق ومراكز تسوق.



وتجمد العقوبات أي ممتلكات أو أصول لتلك الكيانات في الولايات المتحدة، وتحظر عليها إبرام صفقات مع أفراد أمريكيين أو كيانات أمريكية.



جدير بالذكر أنه في إبريل، فرضت واشنطن عقوبات على 34 ناقلة تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية، كانت تستخدم لشحن النفط إلى كوبا.