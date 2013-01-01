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رياضة

الكولومبى بيرنال فى دائرة الضوء بعد غياب فروم

الجمعة 05/يوليه/2019 - 05:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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مع غياب البطل أربع مرات كريس فروم بسبب الإصابة ستتجه كل الأنظار إلى زميله في فريق إينوس إيجان بيرنال البالغ عمره 22 عاما لسد الفراغ في سباق فرنسا للدراجات.

وترقى بيرنال، الذي يسعى لكي يكون أول كولومبي يفوز بسباق الدراجات الأشهر، ليكون قائدا مشتركا للفريق بعدما تأثرت استعدادات جيرينت توماس حامل اللقب بحادث تعرض له في سباق سويسرا الذي نال بيرنال لقبه.

وقال توماس "ليس سرا أن استعداداتي تأثرت بحادث سباق سويسرا لكني تدربت بشكل جيد منذ ذلك الحين وأنا جاهز.

وتابع "بعد مناقشات مع الفريق كان من المنطقي أن ندخل السباق ونحنز نتشارك مهام القيادة فهذا يمنحنا اختيارات أكثر. سنعمل أنا وإيجان بقوة من أجلنا وأجل الفريق على مدار ثلاثة أسابيع من السباق".

وانسحب فروم، الفائز باللقب في 2013 و2015 و2016 و2017، بعدتعرضه لإصابات خطيرة في سباق دوفين ويتشابه الوضع هذا العام كما حدث في 1976 و1983 عندما لم يشارك إيدي ميركش وبرنار هينو على الترتيب.

ويأتي بيرنال، الذي يبدو أنه يتفوق على جميع المتسابقين المتخصصين في المراحل الجبلية وفاز بسباق باريس-نيس في مارس،على رأس المرشحين للقب متفوقا على توماس.

لكن منافسي إينوس يجهزون أنفسهم وهم يشعرون أن الفريق البريطاني، في غياب فروم، ربما لن يحكم قبضته المعتادة على السباق وفي فرنسا فهناك شعور متزايد بالإثارة إذ أن غياب توم دومولين وصيف البطل في العام الماضي وفروم سيزيد من فرصة احتفال فرنسي بفائز محلي لأول مرة منذ أن نال هينو لقبه الخامس والأخير في 1985.

وكتبت صحيفة ليكيب الرياضية اليومية في صفحتها الأولى الشهر الماضي "هذا العام أو لا على الإطلاق".

ويبدو أن رومان بارديه، الذي كان من بين المراكز العشرة الأولى في آخر خمس نسخ وصعد على منصة التتويج في 2016 و2017، وصل إلى قمة مستواه. فيما أضاف تيبو بينو صاحب المركز الثالث في 2014 بعدا آخر لإمكاناته.

وفاز متسابق جروباما-اف.دي.جيه بسباق لومباردي في الموسم الماضي وأظهر قوة في المراحل الجبلية وأعاد اكتشاف مستواه في سباقات الفردي ضد الساعة.

وقال "أبلغ من العمر 29 عاما لذا ما زالت أمامي بعض الأعوام على الجانب الآخر فهذا العام وصلت إلى قمة مستواي. أنا طموح. أشعربالهدوء لأنني فعلت كل ما يمكن لكي أكون مستعدا".

وأشار بينو إلى أن العديد من المتخصصين في المراحل الجبلية سيكونون "في قمة مستواهم" ولم يخطئ في هذا الأمر.
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