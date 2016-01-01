حاكم ريو دى جانيرو السابق يعترف بشراء أصوات لاستضافة أولمبياد ٢٠١٦

اعترف سيرجيو كابرال الحاكم السابق لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية للمرة الأولى بشراء أصوات في عملية تقدم المدينة البرازيلية للفوز باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام.2016



وقال كابرال في جلسة استماع أمام محكمة برازيلية يوم الخميس إنه أنفق في عام 2009 مليوني دولار لشراء الأصوات لتأمين فوز ريو بتنظيم دورة الألعاب.



وركز التحقيق على أنشطة كارلوس ألبرتو نوزمان، الرئيس السابق للجنة الأولمبية البرازيلية.



وادعى كابرال، الذي أدين بالفساد وغسل الأموال، أنه ونوزمان والقطب البرازيلي آرثر سيزار سواريز اشتروا أصوات العديد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية قبل اجتماع رئيسي في عام.2009



وقال إن الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا لم يشارك مباشرة، ولكنه علم بذلك، فيما نفى لولا أي علم له بمزاعم شراء الأصوات قبل القرار.