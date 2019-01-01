تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.



وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 10.73نقطة، أو 0.05%، ليصل إلى 21691.27 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 نقطة، أو 0.03%، ليصل إلى1589.27 نقطة.



جدير بالذكر أن مؤشر نيكي القياسي ارتفع في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، وصعد نيكي 0.01 في المئة إلى 21703.61 نقطة في حين زاد مؤشرتوبكس الأوسع نطاقا 0.04 في المئة إلى 1590.39 نقطة.