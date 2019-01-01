رئيس غرفة دمياط: تنظيم معارض للأثاث بأسعار تنافسية

قال محمد الزينى رئيس غرفة دمياط التجارية، إن الغرفة تولي اهتمام خاص بمشاكل التجار والعمل على حلها للنهوض بالقطاع التجاري خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن الغرفة تسعى لرفع مستوى المعيشة لكل تجار دمياط وتشجيع التجار على اللجوء للغرفة للمساهمة في حل مشاكلهم.



وأشار إلى أن هناك اهتمام خاص بمدينهة الأثاث والتى من المنتظر أن يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة القادمة، بالإضافة لمول الأثاث بالقاهرة الجديدة.



وأضاف أنه سيتم التوسع فى إقامة العديد من المعارض على مستوى الجمهورية لعرض الأثاث الدمياطى بأسعار تنافسية.



وقال الزينى إنه سيتم عمل دورات تدريبية للتجار للتعرف على أحدث الطرق فى صناعة الأثاث مما يؤدى بدوره لتطوير صناعة الأثاث الدمياطى بما يساهم فى إعادة صياغة التصميمات والأشكال المتميزة للأثاث الدمياطى.