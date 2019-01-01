مقتل رجل برصاص الشرطة الأمريكية خلال عرض للألعاب النارية

قُتل رجل إثر إطلاق الشرطة في مدينة بولسبو بولاية واشنطن غربي البلاد الرصاص عليه خلال عرض للألعاب النارية عشية الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة إلكترونية في واشنطن.



ونقلت صحيفة ((سياتل بوست إنتلجنسر)) عن إدارة شرطة بولسبو قولها إن ضباط الشرطة تلقوا بلاغات عن رجل يهدد الناس أثناء تجمهر حشد كبير في حديقة ؤوترفرونت بمدينة بولسبو لمشاهدة عرض الألعاب النارية عشية الاحتفال الأمريكي بيوم الاستقلال الموافق "الرابع من يوليو".



وأفادت الصحيفة أن العديد من ضباط الشرطة استجابوا للبلاغات ووجدوا الرجل، إلا أن عراكا نشب بعد وقت قصير بين الرجل والشرطة.



وأطلق أحد ضباط الشرطة الرصاص على الرجل بمسدسه وأصابه، والذي توفى لاحقا متأثرا بجراحه. ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحية أو غير ذلك من تفاصيل، بما في ذلك عمره ومكان إقامته.



ولفتت الشرطة إلى أن الحادث تسبب في إحداث حالة من فوضى في مكان عرض الألعاب النارية، مما دفع العائلات والأطفال الصغار إلى المغادرة إثر إصابتهم بالذعر.