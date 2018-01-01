نشر كتاب "كوريا الجنوبية خلال عام" باللغة الإنجليزية

نشرت وكالة يونهاب، وكالة الأنباء الرئيسية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة كتابها السنوي باللغة الإنجليزية لتلخيص التغييرات والأحداث والقضايا الرئيسية التي حدثت في البلاد في عام 2018.



يضم كتاب "كوريا خلال عام 2019"(KOREA ANNUAL)، الكتاب السنوي الوحيد باللغة الإنجليزية الذي يتم نشره في كوريا الجنوبية، جميع الأخبار الرئيسية التي حدثت في العام الماضي في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة.



ويشتمل قسم كوريا الشمالية على أخبار كوريا الشمالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والرياضية، بالإضافة إلى قصص عن العلاقات بين الكوريتين.



يذكر أن وكالة يونهاب للأنباء تنشر كتابها السنوي باللغة الإنجليزية لتقديم معلومات أكثر دقة عن كوريا إلى أجهزة الحكومة الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والأشخاص حول العالم المهتمين بكوريا.



وتشمل الأحداث البارزة التي تم تغطيتها في الكتاب السنوي، القمم الثلاث بين الكوريتين، وحركة "#أنا أيضا" التي هزت الدوائر الثقافية والسياسية، وبدء حقبة العمل لمدة 52 ساعة في أسبوع، والجدل حول سياسات الحد الأدنى للأجور والنمو القائم على الدخل، وفضيحة إساءة استخدام السلطة القضائية، والشعبية العالمية لفرقة الفتيان "بي تي إس"، واعتقال الرئيس الأسبق لي ميونج-باك، والفوز الساحق الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت في 13 يونيو، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج.



ويتضمن الكتاب أيضا التسلسل الزمني لكوريا في عام 2018 والإحصاءات ذات الصلة والمزيد من الصور والرسومات.



ويبلغ سعر الكتاب المؤلف من 516 صفحة، 30 ألف وون(25 دولارا أمريكيا). لمزيد من الاستفسارات، اتصل بوكالة يونهاب للأنباء(02-398-3591) أو (02-398-3593).