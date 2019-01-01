انطلاق اجتماع الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص فى كوريا الجنوبية

أطلقت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة اجتماع الاستراتيجية الدبلوماسية بين القطاعين العام والخاص من أجل معالجة مجموعة من التحديات السياسية الصعبة الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والأمريكية والانتقام الاقتصادي الياباني ضد البلاد وغيرها.



وقالت وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا في الدورة الأولى من الاجتماع إن الوضع الدولي يشهد تغييرات سريعة مؤخرا، ويسير إلى الاتجاه المعقد والغامض.



وذكرت أن الحكومة تراقب عن كثب العناصر الرئيسية التي تؤثر على الوضع الدولي والنظام الاقتصادي مثل العلاقات الأمريكية-الصينية.



وأكدت كانج على ضرورة الجهود النشطة لتوسيع الدور الدبلوماسي للبلاد وإسهامها مع توسيع مجال التعاون بناء" على المصالح الوطنية.



ويبدو أن الاجتماع الأول تركز على مناقشة التدابير ضد إجراءات انتقامية اقتصادية من اليابان فضلا عن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.



وشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من وزارة الخارجية على رأسهم النائب الأول للوزيرة جو سيه-يونغ، والنائب الثاني للوزيرة لي تيه-هو، ومسؤلون آخرون من الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الدفاع وغيرها من القطاع العام، والأستاذ الفخري في جامعة سيئول الوطنية جانج دال-جونج، والباحث في معهد سيجونج لي سانج-هيون وغيرهما من القطاع الخاص.



وتخطط الوزارة لعقد الاجتماع على أساس منتظم، وأيضا تثبيت مجموعة العمل المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن ومجموعة العمل المعنية بالاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.